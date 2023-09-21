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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية ومستشفى وادي النيل

صدى البلد

وقعت هيئة الدواء المصرية اليوم، الخميس، بروتوكول تعاون مشتركا مع مستشفى وادي النيل، وذلك استكمالا لجهودها المستمرة في نشر الوعي الصحي الدوائي.

تضمن البروتوكول تدشين حملة توعوية تحت عنوان: "الاستخدام الآمن والرشيد للدواء"، وشعارها "العمل معا Work together".

قام بالتوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، ومن جانب مستشفى وادي النيل، الدكتور حازم خميس، مدير عام المستشفى، وذلك بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم برامج تدريبية معتمدة في التخصصات الطبية والصيدلية للصيادلة والأطباء، والمتضمنة التعريف بأصول حوكمة وصف وصرف الدواء للمريض المصري، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرات متعدده تهدف إلى "التثقيف الدوائي "لرفع وعي الجمهور"، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من الدواء، والتقليل من الآثار العكسية له.

وتشمل أهداف البروتوكول أيضا زيادة الوعي لنشر ثقافة اليقظة الدوائية، وكذا كيفية الإبلاغ عن الآثار المختلفة للدواء بالطريقة السليمة.

جاء ذلك في ضوء جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة، الرامية إلى الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لجميع العاملين في شتى مجالات استخدام الدواء ورعاية المريض، وفي إطار الاهتمام المشترك بين مستشفى وادي النيل وهيئة الدواء المصرية في دعم الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.

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