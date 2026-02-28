رئيس الاتحاد السكندري : نرفض إلغاء الهبوط .. الدوري هيدخل في نفق مظلم

رفض محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري فكرة إلغاء الهبوط هذا الموسم في دوري نايل.

وقال محمد أحمد سلامة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"فكرة الغاء الهبوط هذا الموسم فكرة مرفوضة جملا وتفصيلا لانها ستكون عواقب وخيمة على الجميع".

ويضيف رئيس الاتحاد السكندري :"لو تم الغاء الهبوط الدوري المصري سوف يدخل نفق مظلم وهنبقى أسوأ من الوضع الحالي ..ازاي نلعب بـ 24 فريق في الموسم الجديد".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.