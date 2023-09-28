ماذا يحدث لجسمك نتيجة استخدام حقنة مضاد حيوي واحدة؟

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشورا جديدا عن أخطاء تناول حقن المضاد الحيوي

استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يكفي لتوقف الأعراض.​

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وأكدت هيئة الدواء أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد. ​

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البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية، يعني إحنا اللي نقدر بوعينا نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ عشان كده لازم تكمل جرعة المضاد الحيوي اللي وصفها لك الطبيب حتى النهاية.​

وتقول هيئة الدواء المصرية لابد من تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".​

