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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

مضادات حيوية
مضادات حيوية

نشرت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك منشورا عن جرعات المضاد الحيوي. 

وكتبت هيئة الدواء: من المعلومات الخاطئة التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​​​

​​وتابعت أنه يجب ​استخدام المضادات الحيوية كما هو موصوف لتجنب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية​.


يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.​​

وانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم يحدث بسرعة ويمثل خطرا على الصحة العامة.​

​لذلك تؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​​

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خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

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