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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد: الشركة المتحدة تقدم توليفة مميزة من الأعمال الدرامية فى رمضان 2024

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية

قال خالد محمود الناقد الفني إن أجواء الـ ١٥ حلقة للمسلسلات في رمضان هو قرار صائب جدا، لافتا إلى ان الفترة السابقة اثبتت نجاح هذه النوعية من المسلسلات ال ١٥ حلقة نجاحا كبيرة لما بها من تنوع و تنقل المشاهد من محطة لاخري.


وأضاف محمود خلال مداخله هاتفية مرئية  لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، ان  الشركة المتحدة تحسست ازواق الجمهور  وكلنت قادرة على احتواء الشاشات الدرامية بمجموعة من الأعمال التى تدعي هذه الفئات.

موسم قوي دراميا

وأكد الناقد الفني على ان عام ٢٠٢٤ عامل قويا جدا في الدراما وملئ بالزخم الدرامي وسوف تشهد طفرة كبيرة فى المسلسلات، متوقعا ان رمضان ٢٠٢٤ موسم قوي دراميا.

رمضان المتحدة الزخم الدرامي المسلسلات رمضان ٢٠٢٤

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