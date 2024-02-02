خبير اقصتادي: ما قامت به مصر في البنية التحتية يصب في مصلحة جذب الاستثمارات

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إنه عند التحدث عن جهود الدولة لزيادة الصادرات يجب الالتفات الى ان كل ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية كان من أجل زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات فهناك بناء صناعات وإقامة مشروعات من أجل التصدير، كما عملت الدولة المصرية على اقامة مشروعات وصناعات من أجل الاحلال محل الواردات.

واكد جاب الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، ان مصر بدأت بوضع بنية تحتية عالية المستوي وبنية تحتية شاملة من الطرق والموانئ وتخطيط الأراضي الصناعية والتوسع الزارعي وتقديم كافة الحوافز للقطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل العمل، والانخراط على التكتلات الاقتصادية في العالم والاشتراك في التكتلات الاقتصادية في العالم.

مصر لديها اتفاقات تفتح الآفق أمام منتجات اسواقها في اوروبا والدول العربية

وأردف الخبير الاقتصادي أن مصر أصبحت عضو في الكثير من التكتلات مثل بريكس واتفاقية التجارة الحرة الافريقية والكوميثا، مشيرا إلى أن مصر لديها اتفاقات تفتح الآفاق أمام منتجات أسواقها في اوروبا والدول العربية والافريقية وفي الكثير من بقاع العالم وذلك اتي من أجل زيادة الصادرات المصرية.