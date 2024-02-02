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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني لريادة الأعمال والابتكار

شريفة شريف، المدير
شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة

 أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار والذي يقدم لرواد الأعمال والشباب.

وقالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المركز التعليمي الإلكتروني يحتوي على مجموعة متنوعة من الورش التدريبية المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وتطوير الشركات الناشئة، مؤكدة أهمية تدريب وتطوير قدرات الشباب الذي يعدوا العنصر الفاعل في المجتمع.

أضافت شريفة شريف أن مركز الخدمات الإلكتروني يقدم كذلك محتوي تعليمي للنشء لتعريفهم بفكر ريادة الأعمال في شكل تفاعلي جذاب، مؤكدة أن أعمال مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار تأتي في إطار الدور المنشود لريادة الأعمال في تحقيق النمو الاقتصادي والعلاقة الوثيقة بينها وبين الابتكار.

 مركز مصر لريادة الأعمال

من جانبها أوضحت د. هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أن المركز التعليمي يتميز بوجود مستويات متدرجة للمقررات التدريبية تبدأ من مستوي أساسيات ريادة الأعمال ثم المستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم، مشيرة إلى أن كل مستوى يحتوي على 8 مقررات تدريبية 

بإجمالي 24 مقرر، وجاري العمل على إضافة مقررات تدريبية جديدة، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الإشارة وجاري تفعيل النسخة الفرنسية للمقررات.

أضافت الدكتورة هبه ذكي أنه باستكمال كل مقرر يحصل المتدرب على شهادة اجتياز المقرر، وهي شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة ويمكن توثيقها في وزارة الخارجية.


 

القومي للحوكمة التنمية المستدامة ريادة الاعمال الابتكارات التنمية

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