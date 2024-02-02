فيديوهاتها الخاصة كلمة السر.. قرار عاجل ضد عاملين بمحلات أكل وملابس شهيرين بمصر الجديدة

احالت جهات التحقيق المختصة عامل بمطعم شهير بمصر الجديدة وآخر بمحل ملابس شهير لاتهامما بتهديد فتاة بصور وفيديوهات خاصة لمواقعتها جنسيا

جاء بأمر الإحالة أن المتهان شرعا في ارتكاب جريمة خطف المجني عليهـا بالقوة المصحوب بمواقعتها جنسياً، بأن

هدداها بإفشاء صورها الخاصة، فتمكنا بتلك الوسيلة من حملها على الامتثال لأمرهما، محاولا بتلك الوسيلة

استدراجها كرهاً عنها إلى مسكن المتهم الثاني مبعدينها عن أعين أهلها وذويها قاصدين بذلك مواقعهتا جنسياً، إلا أنه أوقف أثر فعلهما وخـاب مقصـدهما من ذلك لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو استنجادها بالشرطة وضبطهما على

كما هددا المجني عليها كتابة بإفشاء أموراً بخدشة بالشرف، وكان ذلك مصحوباً بطلب "مواقعتها جنسياً"