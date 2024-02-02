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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أ.ش.أ: الرئيس السيسي خصص 500 مليون دولار لإعادة بناء ما تهدم من غزة

وكالة انباء الشرق
وكالة انباء الشرق الأوسط

قال صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر هي الداعم الرئيسي والأساسي للقضية الفلسطينية منذ نشأة هذه القضية وحتي الآن منذ عام ١٩٤٨، لافتا إلى أن مصر كانت الداعم الرئيسي للقضية والحق الفلسطيني وقدمت في سبيل لقضية الفلسطينية ١٢٠ الف شهيد، جميعهم في الحروب التي جرت بين مصر و الإسرائيليين إلى جانب ان الدعم الرئيسي في هذه المرحلة يعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي اقترب من الشهر الرابع، فمصر هي الداعم الرئيسي والمستمر للشعب الفلسطيني.

وأكد مغاوري خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أنه عندما تدخلت مصر لايقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان لتقديم الدعم واعادة انشاء ما تهدم من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فمصرقدمت من خلال الشركات المصرية والعمل المصري جهودها وخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي ٥٠٠ مليون دولار لإعادة بناء ما تهدم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المساعي المصرية مازالت مستمرة لإطلاق سراح الأسري 

وأردف: المساع المصرية مازالت مستمرة من أجل إطلاق سراح الاسري من الجانبين الى جانب الجهود المصرية التى نجحت ان توقف اله الحرب الإسرائيلية، وأيضا نجحت في ان تدخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي غزة وكالة أنباء الشرق الأوسط القضية الفلسطينية ٥٠٠ مليون دولار

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