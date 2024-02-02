الأزهر العالمي للفتوى يستقبل نائب الأمين العام لوزارة الخارجية بسنغافورة

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أمس الخميس السيد كفين تشيوك نائب الأمين العام لوزارة الخارجية بدولة سنغافورة يرافقه وفدًا من سفارة سنغافورة بالقاهرة.
واطلع الوفد أثناء الزيارة على إدارات وأقسام المركز المتنوعة وآليات العمل بها، كما تعرف الوفد على جهود المركز في مواجهة فوضى الفتاوى، والفكر المتطرف من خلال ما يقوم به من رصد الفتاوى المتطرفة وتفنيدها وبيان مخالفتها لصحيح الدين ووسطية الإسلام.
وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد بالجهود التي يبذلها المركز في مجال الإفتاء والمجال الاجتماعي والتثقيفي.
كما أشاد بالنموذج المصري في التعايش بين أبناء الوطن الواحد من مسلميه ومسيحيه، وأنه يعد نموذجًا يحتذي به في كثير من البلدان التي تتسم بالتنوع الديني.