اليمن.. استهداف جديد لسفينة في البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع حدثا امنيا في البحر الأحمر حيث تم الهجوم علي احدي السفن المارة دون ذكر تفاصيل إضافية.

أعلن الحوثيون أنّ محصّلة العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال هذا الأسبوع كانت 10 عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني.

وكانت طائرات أمريكية وبريطانية شنت، مساء الأربعاء ، غارات جديدة على الضواحي الشمالية لمدينة صعدة .

جاءت الغارات الامريكية البريطانية بعد ساعات من اعلان القوات اليمنية في صنعاء من قصف المدمرة الحربية الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون في وقت سابق من اليوم أعلنوا إطلاق عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون في بيان لهم ان كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.

وأشار البيان الي ان الحوثيين مستمرون إن في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.