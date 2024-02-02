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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعزز دفاعاتها في القاعدة العسكرية بالأردن

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية في تقرير لها بأن الولايات المتحدة عززت دفاعاتها في قاعدة في الأردن تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مدعومين من إيران، بينما تستعد لرد أمريكي أوسع على هجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة، حسبما قال مسؤول أمريكي للوكالة الإخبارية.

وفي حين أن ردود الفعل الأمريكية السابقة كانت أكثر محدودية، فإن الهجوم على البرج 22، وهو الاسم الذي يطلق على القاعدة العسكرية شمال شرق الأردن، ومقتل أفراد الخدمة الثلاثة تجاوز الحدود، كما يقول المسؤول. 

وقال المسؤول إن القاعدة تعرضت للقصف بطائرة بدون طيار إيرانية الصنع أطلقت من العراق.

وفي الأيام التي تلت الهجوم، عززت الولايات المتحدة الدفاعات حول البرج 22، الذي يضم حوالي 350 جنديًا أمريكيًا ويقع بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الأردن وسوريا. 

وتقع الحدود العراقية على بعد 6 أميال (10 كيلومترات) فقط.

ورداً على ذلك، تدرس الولايات المتحدة خيارات الرد لتشمل قادة الميليشيات المتورطين ويقول المسؤول إن الخيارات الأمريكية قيد النظر تشمل أهدافا في سوريا واليمن والعراق، حيث تم إطلاق الطائرة الإيرانية بدون طيار التي قتلت أفراد الخدمة.

وألقت الولايات المتحدة باللوم في الهجوم على المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف من الميليشيات المدعومة من إيران.

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