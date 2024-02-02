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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أوراق التقديم بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أكدت الدكتورة أميرة شوقي احمد وكيل  كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث ، انه سيتم فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 .

واضافت وكيل  كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، أن بدء التقديم لقبول الدفعة الجديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 بداية من 2024/1/16 وحتى 2024/2/10، وتحدد امتحان القبول يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/13.

وجاءت شروط القبول للطلاب المصرين والوافدين لمرحلة الدبلوم المهني للعام الجامعي 2023 / 2024 التالي:

اولا: بالنسبة لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية (المهني والاكاديمي) (GIS)
يقبل القسم دفعة جديدة من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا والتخصصات في الجامعات المصرية والعربية الحكومية والخاصة الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس.

ثانيا: بالنسبة للماحستير (نظم المعلومات الجغرافية) (المهني والاكاديمي) (GIS)

• يقبل القسم خريج دبلوم نظم المعلومات الجغر افية (GIS) الحاصل على تقدير جيد على الأقل.

• يقبل القسم خريج دبلوم تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الأكاديمي الحاصل على تقدير جيد على الأقل.

ثالثا: بالنسبة للدبلوم المهني (ادارة الازمات والصراعات) (تطبيقات افريقية وعربية)

• يقبل الحاصلين على مو هل عال معترف به من الجامعات المصرية او الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

رابعا:  بالنسبة الدبلوم المهني (تقييم الأثر البيئي في افريقيا) (قسم الموارد الطبيعية)

• يقبل الحاصلين على مؤهل عالى معترف به من الجامعات والمعاهد المصرية او الأجنبية أو ما يعادلها.

اما عن الاوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المصربين والوافدين فهي:

١ - أصل شهادة الموهل الدراسي
٢ - أصل شهادة المعادلة
٣- أصل شهادة الميلاد
؛ - أصل الموقف من التجنيد للذكور
٥- صورة الرقم القومي او جواز السفر
خطاب العمل موجه للكلية
٧ - عدد ٦ صور شخصية
٨- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق
٩ - سداد مبلغ 500 جنيه + رسوم تقديم + رسوم المادة العلمية طبقا لكل قسم.

لية الدراسات الإفريقية العليا كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة جامعة القاهرة للدراسات العليا الأوراق المطلوبة للتقديم

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