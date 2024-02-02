الحوار الوطني يدعو الكيانات والأفراد لإرسال تصوراتهم لمواجهة التحديات الاقتصادية

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة آولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني فى مرحلته الثانية ستبدأ فى هذا الشهر الحالي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء كان قاطعا جدا فى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقد إجتماعا ودعا فيه جميع القوي السياسية والمهتمين بالشأن الإقتصادي للأطروحات.

وأضاف أيمن محسب مقرر لجنة آولويات الاستثمار في الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الرئيس السيسي قال أنه يريد إنشاء حوار إقتصادي عميق، والمقصود به أن يكون أكثر دقة وأقرب للتنفيذ.

وتابع الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة آولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أنه يجب أن تكون على تلك الأطروحات المقدمة أن تكون قابلة للتنفيذ فى الحوار الوطني، وهذا سوف يكون دوره فى تناولها مع الخبراء بشكل أعمق والخروج بأجندة حقيقية سريعة.