مجلس أمناء الحوار الوطني يتلقى مقترحات المصريين بشأن الملف الاقتصادي.. اعرف كيف؟

قال مجلس أمناء الحوار الوطني المصري إن الحوار أوجد مساحات مشتركة، من أجل الوصول إلى الأفضل، مشددا: "فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية".

وأضاف مجلس الأمناء في منشور له على الصفحة الرسمية للحوار على "فيسبوك": مع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يسعدنا أن تشاركونا بآرائكم ومقترحاتكم مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي الذي سيكون له أولوية المناقشات في الفترة المقبلة، وذلك حتى 11 فبراير 2024، ليتم عرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع.

واختتم: يسعدنا استقبال مقترحاتكم مكتوبة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

⚫️ واتساب:

+201025521555

+201093888833

⚫️ البريد الإلكتروني:

[email protected]

#الحوار_الوطني

#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة

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