وزير الدفاع الروسي: مصرع 100 عسكري أوكراني على محور جنوب دونيتسك.. فيديو

أعلن وزير الدفاع الروسي، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، مقتل 100 عسكري أوكراني على محور جنوب دونيتسك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لم تشن حربا ضد أوكرانيا، بل تدخلت لإنهاء حرب كانت القوات الأوكرانية تشنها ضد دونباس منذ عام 2014، متهمًا أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى.

أكد بوتين، خلال اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الروسية، في تقرير على القاهرة الإخبارية، أن قواته تحاول استخدام الوسائل المسلحة لإنهاء الحرب التي بدأتها سلطات كييف في دونباس.

أوضح: "لم تكن هناك اعتبارات أخرى إلا حماية مصالح روسيا عند حل قضايا من هذا النوع، لا يمكن أن تكون هناك دوافع أخرى".

أضاف: "هذه ليست بداية الحرب. لقد بدأوا (سلطات كييف) بأنفسهم الحرب في دونباس.. هذه محاولة لإنهاء هذه الحرب بالوسائل المسلحة، سنسعى إلى تنفيذ المهام والأهداف التي حددناها".