هل جاء قصف أكبر مدينتين في أوكرانيا ردا على هجوم دونيتسك.. الكرملين يجيب

علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على الضربات الروسية التي استهدفت مواقع في العاصمة الأوكرانية كييف وثاني أكبر المدن الأوكرانية خاركييف الليلة الماضية؛ مؤكدا أنها ليست ردا على القصف الأوكراني لسوق دونيتسك مؤخرا.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة لكييف وخاركييف انتقاما لقصف دونيتسك: "نحن نواصل عمليتنا العسكرية، وجيشنا لا يضرب المرافق المدنية والمناطق السكنية ولا يستهدف المدنيين خلافا لنظام كييف".

وأضاف بيسكوف: "هذا ما يميز جيشنا بشكل أساسي عن جيش نظام كييف".

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها شنت ضربات صاروخية على مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية وضربت بنجاح جميع الأهداف المقصودة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الضربات نفذت بصواريخ جوية وبرية ضد الشركات التي تنتج الصواريخ والمتفجرات والذخيرة.

وقال المسؤولون الأوكرانيون، في وقت سابق، إن روسيا شنت ضربة جوية على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وقال المسؤولون إن الهجوم الصاروخي في الصباح الباكر استهدف في الغالب أكبر مدينتين في البلاد، كييف وخاركيف.

وقبل يومين، أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت سوقا في المدينة أسفر عن مقتل 27 مدنيا، وإصابة 25 آخرين.