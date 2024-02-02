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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تكريمها عن أغنية مخاصماك .. نوال : هترك بصمة عند الجمهور

المطربة نوال
المطربة نوال

كُرمت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية مخاصماك، في ملتقي التميز والابداع العربي وذلك في إحدى الفنادق الكبري عن نجاحها في الفترة الأخيرة بأغنية مخاصماك لعام 2023  .

وخطفت نوال عبد الشافي الأنظار بظهورها وأعربت عن سعادتها بالتكريم التي تعتبره خطوة مهمة في مشوارها، مشيرة أنها تستمر في التألق وتقدم أغانى تترك بصمة لدى جمهورها .

ومن أبرز الأسماء التي تم تكريمها اللبناني عاصي الحلاني والفنان حميد الشاعري والفنان حسن الرداد، والفنانة مي فاروق، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة درة وغيرهم.

 

أحدث أغاني المطربة نوال

وقدمت مؤخرا نوال عبد الشافي صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم الذى يعرض حاليا في السينمات .

يذكر أن أغنية مخاصماك التي قدمتها المطربة نوال عبد الشافى حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وتخطت حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها .
وتقول كلمات أغنية مخاصماك: “مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام" .

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