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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا .. إعلان الكشوف الأولية للمرشحين على انتخابات المحامين

صدى البلد

تعلن غدا اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات.

وتبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

وتنتهي اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

وتعلن اللجنة الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الخامس والأخير لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (7) ملفات لمرشح على منصب النقيب العام.

وعدد (40) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (16) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(1) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف  بني سويف، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(3) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوي المجلس عن الإدارات القانونية.

وانتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، اليوم الأربعاء الموافق 31/1/2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً، من عمليات تلقي ملفات المرشحين على مقعد النقيب العام، وعضوية المجلس، والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 27/1/2024.

وفي اليوم الخامس والأخير من عمليات تلقى ملفات الترشح، يكون قد وصل عدد المرشحين على منصب النقيب العام إلى 19 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 255 مرشحًا.

 

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