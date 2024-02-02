حسين أباظة: التغيرات المناخية تؤثر على المياه والزراعة والإنتاج

قال الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر، إن العالم يمر بظروف مناخية متطرفة، بمعني أن هناك إحتمالات كبيرة جدا أن إرتفاعات درجات الحرارة سينتج عنه إستهلاك مياه ومعدلات البحر تزيد، وتأثر الإنتاج الزراعي والصحة.

وأضاف الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن التغيرات المناخية سينتج عنها تكلفة على الدولة وعلي الأفراد، موضحا أنه عندما تتضرر الصحة فإن الإنتاجية تقل.

وتابع الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر، أن نسبة التغيب عن العمل تزيد نتيجة درجات الحرارة، وبالتالي يؤثر على اناتج المحلي، حيث ينتج عنه أثار سلبية على الدولة.