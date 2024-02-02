مستشار دولي للتنمية : الاستثمار في البيئة أساس التطور

قال الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر، إن التغيرات المناخية ليست حديثة، وتم التنبيه إليها.

وأضاف اباظة، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن المجتمع الدولي لم يتخذ موضوع التغيرات المناخية بصورة جدية، موضحا أنه كان دائما ما ينظر للبيئة على أنها عائق للتنمية والتجارة الدولية وخلق فرص عمل، فى حين أنها العكس.

وتابع الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر، أن الإستثمار في البيئة هو الأساس لتحقيق تنمية حقيقية بالنسبة لمصر خاصة والدول النامية بصفة عامة، لافتا إلى أن البيئة هو المخرج لتلك الدول.