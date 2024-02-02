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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور مصر في جولته الخامسة بالشرق الأوسط

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة عن سفر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، وهي جولته الإقليمية الخامسة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل نحو أربعة أشهر.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيبدأ رحلته التي تستغرق خمسة أيام في السعودية بعد غد الأحد قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء في البيان الأمريكي أن بلينكن سيواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد للمدنيين في غزة.

وتابع بيان الخارجية الأمريكية: "سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددًا على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر".

ويضيف البيان أن بلينكن "سيواصل أيضًا المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة أكثر تكاملاً وسلامًا تتضمن أمنًا دائمًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء".

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