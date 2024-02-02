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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بحركة فتح: قطع تمويل "الأونروا" يؤكد ازدواجية المعايير الغربية والكيل بمكيالين

الأونروا
الأونروا

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن سحب الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها، التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ يؤكد ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

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وأضاف الدكتور ماهر صافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  هناك أكثر من 2 مليون و300 ألف فلسطيني في قطاع غزة معرضون لكارثة إنسانية، وهناك آلاف الأطفال يعانون من انتشار الأمراض؛ بسبب الضغط السكاني الهائل على مساحة رفح التي اكتظت باللاجئين الذي يزيد عددهم عن مليون و400 ألف، في مساحة لا تتحمل أن يقطن بها سوى 200 أو 300 ألف فقط.

ونوه القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أنه خلال أيام قليلة ستعلن منظمة (الأونروا) توقف نشاطها وخدماتها لملايين الفلسطينيين؛ في ظل تدمير البنية التحتية من المستشفيات والمدارس وسيارات المنظمة.

وشدد على أن إسرائيل- بمساعدة أمريكا وبريطانيا- تريد قتل القضية الفلسطينية للأبد.

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