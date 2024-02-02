الزراعة: فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية .. تفاصيل

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د. سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري يفيد بنجاح الحجر في فتح الأسواق البرازيلية امام البطاطس المصرية ويأتي ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية الامر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الاجنبي

وأفاد المشرف على الحجر الزراعي إلى أن السلطات الزراعية البرازيلية قامت باخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر الزراعية من محصول البطاطس وذلك بداية من أول شهر مارس القادم مشيرا إلى أنه تم من قبل فتح السوق البرازيلي أمام الموالح والعنب والثوم المصري بالإضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلي امام الفروالة والتمور المصرية،

الجدير بالذكر أن الحجر الزراعى المصري في ديسمبر الماضي قد استقبل نائب وزير الزراعة البرازيلي للعلاقات الدولية وبحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية بالقاهرة وتم الاتفاق على فتح السوق البرازيلي امام البطاطس المصرية وكذا تبادل الرؤي حول بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بتبادل السلع الزراعية بين الجانبين وسرعة الانتهاء منها والتي كان من بينها البطاطس وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجارى في المجال الزراعي بين مصر والبرازيل،