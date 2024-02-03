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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرجة "مقسوم": كواليس الفيلم كانت كلها تحدي وطاقة وروح

فيلم مقسوم
فيلم مقسوم

كشفت كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، تفاصيل العمل الفني، مشيرة إلى أن أول فيلم روائي طويل تعمل فيه، موجهة الشكر للنجمات المشاركات في هذا العمل.

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وتابعت كوثر يونس، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "كواليس الفيلم كانت كلها تحدي وطاقة وروح، وكانت هناك رغبة لإخراج عمل جيد من الجميع".

واكملت المخرجة،: "كل شخصية من الشخصيات المشاركة في الفيلم، كانت تعطيني أمرا مختلفا عن الشخصيات الأخرى، وطريقتي مع كل شخصية كانت مختلفة عن البقية، وكل نجم له طريقة في مذاكرة السيناريو".

مقسوم طارق الشناوى هدير أبو زيد قناة الأولى المصرية فيلم مقسوم كوثر يونس فيلم روائي

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