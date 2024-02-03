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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونغو تتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا بالفوز على غينيا 3-1

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية

نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التاهل للدور نصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية أبيد جان.

وسجل أهداف منتخب الكونغو الديمقراطية كل من شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27، ويوان ويسا ضربة جزاء في الدقيقة 65، وارثر ماسوكو في الدقيقة 85، وسجل هدف غينيا الوحيد ما بايو من ضربة جزاء في الدقيقة 20.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار ومالي.

وأعلن التشكيل الرسمي لمباراة الكونغو الديمقراطية ضد غينيا، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره غينيا، اليوم الجمعة، لحساب دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية، على ملعب الحسن واتارا.

وجاء تشكيل الكونغو الديمقراطية الذي أعلنه المدرب سيباستيان ديسابر، كالتالي:

حراسة المرمى: نزاو.

خط الدفاع: كالولو، مبيمبا، ماسوكو، باكا.

خط الوسط: بونجوندا، بيكيل، موتوسامي.

خط الهجوم: باكامبو، إيليا، يوان.

كما كشف كابا دياوارا مدرب غينيا، عن التشكيل الذي سيلعب به أمام الكونغو الديمقراطية، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: كونيه.

خط الدفاع: كيتا، دياكابي، جانفييه، سيلا.

خط الوسط: سيكو سيلا، كيتا، جيلافوجي، داياوارا.

خط الهجوم: كامارا، بايو.

 

أمم أفريقيا منتخب غينيا منتخب الكونغو

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