جودة عبدالخالق:هناك ربط بشكل كبير بين الأزمات الخارجية وتأثيرها على الإقتصاد المصري

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إن هناك ربط بشكل كبير بين الأزمات الخارجية وتأثيرها على المستوى الإقتصادي المصري.



وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، يمكن أن نقول أنه من أهم الفترات التي يحس فيها الداخل بـ “وطط” الخارج عليه، ولكن من ناحية أخرى نحن لكي نفهم الأليات المتضمنة في هذه العملية وعلاقة الداخل وبالخارج، يجب أن فرق بين السبب المُسبب.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، :"فعلى سبيل المثال، الأزمة لدينا أننا بحالة ذهنية لدى من يدرون الأمر أننا مفعول به، ولكن يجب أن ننظر لأنفسنا أننا "الفاعل" وننظر إلي الأوراق التي لدينا وتستدعي هذه الأورواق وتوظف كل منها في مكانها الصحيح ، وأن نخلق لأنفسنا مجالاً وهامشاً للفعل، لنبدل الصفر في الوضع الحالي إلي أرقام ، بالتالي سنكون في الواقع متفاعلون مع الخارج، بدلاً من أن نتلقى من الخارج ما يجب فعله.