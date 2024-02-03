مأدبة عشاء.. بوليتيكو تكشف سر تغيير رأي أوربان بشأن المساعدات لأوكرانيا

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم السبت إن تغير وجهة نظر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، فيما يتعلق بتخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 50 مليار يورو كمساعدة لأوكرانيا، جاء بسبب إقناع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجي ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له.

وأوضحت بوليتيكو أن أوربان حضر في يناير الماضي مأدبة عشاء في قصر الإليزيه، حيث طلب منه ماكرون مشاركة رأيه حول كيفية دمج دول أوروبا الشرقية بشكل أفضل.

وتزعم مصادر للصحيفة الأمريكية أن الرئيس الفرنسي لعب دورًا رئيسيًا في المفاوضات مع أوربان.

وأشار التقرير إلى أن لقاء أوربان مع ميلوني في فندق أميجو في بروكسل واتصالاتهما قبل القمة، واضطر أوربان في وقت لاحق إلى الموافقة على شروط زملائه لتجنب فضيحة كبرى.

وفي وقت سابق، ألمح رئيس الوزراء المجري نفسه إلى أن بعض قرارات الاتحاد الأوروبي تمليها المصالح الأمريكية.