مركز سقارة ينظم دورة تدريبية لكيفية التعامل مع ذوي الهمم من الصم

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ،3 دورات هي تطوير وحدات تكافؤ الفرص،وكيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، ،فضلاً عن استمرار دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للأسبوع الثانى على التوالي ، ويستفيد من هذه الدورات 84 متدرباً .

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى انه في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم ، يشهد الاسبوع الـ 26 في الخطة التدريبية لسقارة لعام 2023/2024، غدا ، الاحد، تنظيم دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية ، ويستفيد منها 28 متدرب من جميع المحافظات ، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الهمم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم في المجتمع ، خاصة مع زيادة الأدراك والاستيعاب لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم .



وقال وزير التنمية المحلية إن الدورة التدريبية تستهدف تأهيل وتدريب عدد من موظفى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع ، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان بإعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدة من الخدمات الحكومية المقدمة ، ولتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى المصالح والجهات التى تتعامل مع الجمهور بصورة أساسية ، لافتا الى ضرورة إلمام موظفي الإدارات الخدمية و المراكز التكنولوجية بلغة الإشارة لأنه أصبح من المتطلبات الضرورية، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد ، و تخصيص الوزارة شباك لذوى الهمم فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدتهم في إنهاء الخدمات التى يحتاجونها بسهولة ويسر ، و قال أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.



ولفت اللواء هشام آمنة الى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بالتطور التاريخى للإعاقة ومراحله،وأنواع الإعاقات ونبذة عن الإتفاقية الدولية وقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨،و تعريف الإعاقة على النموذج ( الطبى / المجتمعى)،و البند 19 بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ( قراءة وتحليل )،ومفهوم وفلسفة المعيشة المستقلة للأشخاص ذوى الإعاقة،والتعريف ببعض مفاهيم ومصطلحات عن الإعاقة،و كيفية تعامل المنشأة لأول مرة مع أشخاص ذوى إعاقة، مهارات التواصل مع العملاء والموظفين من ذوى الإعاقة ( الإعاقة البصرية - الاعاقة السمعية - الإعاقة الذهنية- الإعاقة الحركية - مستخدمى الكراسى المتحركة ) ، بهدف تحسين التواصل و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و الدمج المجتمعي ، وكلمات أخرى متنوعة واشارات حكومية وبيئية و ترجمة فورية لبعض الجُمل للإشارة ، إضافة الى مصطلحات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي و اسماء الوزارات والاماكن العامة .



