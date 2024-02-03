الظهور الأول لـ جوزيه جوميز.. الزمالك يستأنف التدريبات اليوم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم السبت، على ملعب النادي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي.

وشهد المران الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وعقد جوزيه جوميز جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة للتعرف على اللاعبين، والحديث عن الفترة المقبلة والتحديات الخاصة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.