العراق ينفي التنسيق مع الولايات المتحدة قبل الضربات الانتقامية

أكدت الحكومة العراقية اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية لم تنسق معها قبل توجيه الضربات التي شنتها مساء أمس الجمعة ضد عدد من المناطق العراقية.

ونفت الحكومة العراقية وجود تنسيق مسبق مع الإدارة الأمريكية حول القصف، وأشارت إلى أن الهدف من الحديث عن هذا التنسيق هو التنصل من المسؤولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال بيان الحكومة العراقية إن الجانب الأمريكي تعمد تدليس وتزييف الحقائق، مشيرًا إلى أن واشنطن تريد تضليل الرأي العام العالمي بعد تعمد الإعلان عن هذا التنسيق، الذي يمكن وصفه بـ"الادعاء الكاذب".

وأكدت الحكومة العراقية أن التحالف الدولي تجاوز المهام والتفويض الممنوح له، وما قام به يقحم العراق في الصراعات الإقليمية والدولية.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار لـ"الحشد الشعبي"، اليوم السبت، مقتل 16 شخصًا إثر ضربات أمريكية غربي العراق.

كما أعلنت الحكومة العراقية إصابة 25 شخصًا آخرين، إضافة إلى خسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة عن شن ضربات ضد ثلاثة دول عربية هي سوريا والعراق واليمن، انتقاما للهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي ضد القاعدة العسكرية الأمريكية في شمال شرق الأردن بطائرة مسيرة انطلقت من العراق.

وشنت القوات الأمريكية هجوما على 85 هدفًا في سبعة مواقع في العراق وسوريا، وأوضح مسئول أمريكي أن الضربات استهدف منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه سيحاسب.

وجاءت الضربات الأمريكية باستخدام قاذفات القنابل من طراز B-1 والتي حلقت في رحلة واحدة من الولايات المتحدة حتى وصلت إلى أهدافها في الدول الثلاثة، واستمرت ضرباتها 30 دقيقة وكانت ناجحة، وفقًا للبيت الأبيض.