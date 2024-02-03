نذير شؤم.. بيسكوف: زيارات نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير

أعلن متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن زيارات نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لا تنتهي على خير عادة.

وحسب "روسيا اليوم"، قال بيسكوف في تعليقه على زيارة نولاند إلى كييف مؤخرا: "أفضّل عدم التعليق على السيدة نولاند، وأعتقد أنه من الأجدى أن يعلق عليها الزملاء في وزارة الخارجية. زيارات فيكتوريا نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير عادة".

وأضاف: "الجميع يذكرون بما انتهت زيارتها إلى كييف وتوزيعها الفطائر على المتظاهرين في ساحة الميدان عشية الانقلاب على السلطة سنة 2014".

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية فيكتوريا نولاند زارت كييف في 31 يناير الماضي، للاجتماع مع قيادات الحكومة وقدامى المحاربين وممثلي المجتمع المدني، في خطوة اعتبرها المراقبون في روسيا نذير شؤم جديدا على أوكرانيا.