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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعرض مقترح لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل.. وحزب الله يرد

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اقترح إنشاء منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، على عمق خمسة كيلومترات، وذلك من أجل خفض التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وبحسب ما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية  فإن حزب الله اللبناني رفض ذلك الاقتراح.

وفي وقت سابق، نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، في بيان صدر أمس، أي فكرة لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل لن توقف عملياتها العسكرية في المنطقة.

وأكد جالانت أن حزب الله يخطئ إذا اعتقد أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار في لبنان بعد وقف إطلاق النار الأخير في غزة.

وقال: "طالما أننا لم نصل إلى وضع يستطيع فيه سكان الشمال العودة بأمان، فلن نوقف النار في لبنان". ويؤكد الإعلان التزام إسرائيل بضمان سلامة مواطنيها والحفاظ على الأمن في الجزء الشمالي من البلاد. 

وسائل إعلام إسرائيلية وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حزب الله وإسرائيل لبنان حزب الله اللبناني لبنان وإسرائيل

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