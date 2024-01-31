خلافات ساخنة داخل الحكومة الإسرائيلية حول «اليوم التالي» للحرب في غزة

كشف تقرير للقناة 14 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن ما وصفها بـ"الخلافات الساخنة" بين وزراء الحكومة الإسرائيلية حول "اليوم التالي" لإنتهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال القناة في تقريرها إنه خلافا للادعاء بأن بنيامين نتنياهو منع مناقشة في مجلس الوزراء حول قضية "اليوم التالي" وفي ظل التقارير حول زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن اليوم الأربعاء، لبحث القضية، فإن مثل هذا النقاش حدث في الماضي الخميس، واختلف الوزراء حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه اليوم التالي.

ووفقا للقناة يطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على القطاع، مما يعني إمكانية خروج إسرائيل ودخولها متى أرادت ذلك، وفي المقابل يقول رئيس معسكر الدولة بيني جانتس أنه يجب أن تكون هناك حكومة فلسطينية محلية.

في المقابل، يرى رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير أنه يجب تحرير القطاع بأكمله وتشجيع الهجرة الطوعية لمئات الآلاف كدليل تجريبي، وبعد ذلك بناء المستوطنات والقواعد اليهودية على طوله.

من جانبه دعا وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش إلى تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة حتى يتم تشكيل قيادة مدنية.

بدورة رد وزير الخارجية يسرائيل كاتس على سموتريتش بأن السيطرة المدنية غير منطقية، وقال إنه في رأيه يجب إنشاء آلية قوة دولية للسيطرة على القطاع.

في السياق، يعتقد وزير الزراعة آفي ديختر أنه يجب سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا ومحيط المنطقة الأمنية بعيدة المدى (منطقة أمنية خاصة بالقرب من الحدود حيث يوجد حظر كامل على دخول سكان غزة).

وادعى الوزير جدعون ساعر أن محيط المنطقة الأمنية يجب ألا يكون ضيقا، وأن المنطقة الأمنية يجب أن تكون أكبر مما يقترحه الجيش.

وأوضحت القناة أن المناقشة كانت قصيرة وأن الوزراء الذين أُعطي كل منهم 5 دقائق فقط لعرض رأيه، طلبوا توسيع المناقشة، حيث ستجتمع الحكومة الموسعة مرة أخرى يوم الخميس المقبل.