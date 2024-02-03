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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مظاهرات حاشدة في لندن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

مظاهرات في لندن
مظاهرات في لندن

عرضت قناة " العربية" لقطات مصورة لمظاهرات حاشدة انطلقت في لندن من أجل التنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

 

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وأظهرت اللقطات خروج الآلاف في شوارع لندن مطالبين إسرائيل بضرورة وقف الحرب على غزة .

في سياق متصل، واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها، اليوم، لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى. 

 

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصابا خلال 24 ساعة. وأكدت الوزارة في بيان ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و238 شهيدا، علاوة على 66 ألفا و452 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

 

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 منازل في مدينتي دير البلح وسط غزة ورفح (جنوب)، واستشهد 26 شهيدا وأصيب العشرات. في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المدنيين في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم والنزوح إلى دير البلح وسط القطاع.

 

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