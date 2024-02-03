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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انحسار مياه البحر بشواطئ طور سيناء.. وظهور الشعاب المرجانية والأصداف

انحسار البحر في شواطئ
انحسار البحر في شواطئ طور سيناء


شهد أحد شواطئ مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم ظاهرة غريبة تمثلت في انحسار مياه البحر لتزداد مساحة الشاطئ بعدما كانت صغيرة جدًا، وظهرت الشعاب المرجانية و صدف البحر.


وطهرت هذه الظاهرة على شاطئ الجبيل اليوم، حيث طرأت تغيرات مفاجأة  على منسوب الشاطئ بعد ارتفاع الأمواج نتيجة لنشاط الرياح إلى انحسار المياه إلى الخلف بنحو يزيد عن 3 أمتار عما كانت عليه صباح اليوم.
وأكد مصدر بالبيئة ، أن انخفاض منسوب المياه على شواطئ  منطقة الجبيل يعد ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، وهي ترتبط  بحركة المد والجزر المتعلقة بحركة القمر حول الأرض.

 

انحسار البحر

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٥٤٣٦
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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٤٨٣٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٣٧٥٩
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٣٧٥٩
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٣٧٥١
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٣٧٥١
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٣٧٢١
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٣٧٢١
جنوب سيناء انحسار البحر طور سيناء طبيعى

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