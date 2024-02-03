انحسار مياه البحر بشواطئ طور سيناء.. وظهور الشعاب المرجانية والأصداف



شهد أحد شواطئ مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم ظاهرة غريبة تمثلت في انحسار مياه البحر لتزداد مساحة الشاطئ بعدما كانت صغيرة جدًا، وظهرت الشعاب المرجانية و صدف البحر.



وطهرت هذه الظاهرة على شاطئ الجبيل اليوم، حيث طرأت تغيرات مفاجأة على منسوب الشاطئ بعد ارتفاع الأمواج نتيجة لنشاط الرياح إلى انحسار المياه إلى الخلف بنحو يزيد عن 3 أمتار عما كانت عليه صباح اليوم.

وأكد مصدر بالبيئة ، أن انخفاض منسوب المياه على شواطئ منطقة الجبيل يعد ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، وهي ترتبط بحركة المد والجزر المتعلقة بحركة القمر حول الأرض.

انحسار البحر

IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٥٤٣٦

IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٤٨٣٠

IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٣٧٥٩

IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٣٧٥١