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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مكان وموعد تشييع جنازة والدة رئيس حزب المصريين الأحرار

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل ، رئيس حزب المصريين الأحرار

تقدم حزب المصريين الأحرار قيادات وأعضاء بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور عصام خليل رئيس الحزب في رحيل والدته.

وأعرب الحزب فى بيان صحفى له بكامل هيئته عن خالص العزاء للأسرة الكريمة، وإنه بقلوب يعتصرها الألم نتشارك رحيل سيدة فاضلة فاضت روحها إلي خالقها بعد مسيرة طيبة وعطره.

ودعا الله أن يرسل تعزيات السماء لقلوب الأسرة والمحبين، وهنيئا للروح المنتقلة إلى الأمجاد السماوية مع القديسين.

وتقام الصلاة غدا الأحد بكنيسة الملاك شيراتون الساعة الواحدة ظهراً ، وتستقبل الأسرة العزاء السادسة مساءً بقاعة الكنيسة.

حزب المصريين الاحرار الدكتور عصام خليل العزاء كنيسة الملاك شيراتون القديسين

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