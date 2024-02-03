المنيا .. مصرع عامل سقط من الطابق السادس ببرج سكنى فى بنى مزار

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس ببرج سكنى تحت الإنشاء ببني مزار شمال المنيا تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع عامل يدعى صفاء. ع . ع 51 سنه عامل مقيم بإحدي قري مركز بني مزار.

وبالمعاينة والفحص لمحل الواقعة، تبين مصرعه اثر سقوطه من الطابق السادس ببرج سكنى تحت الإنشاء وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان لعدم وجود شبهه جنائية بالوفاة.