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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. محافظ المنيا إزالة 136 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات خلال اليومين الماضيين عن إزالة 136 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 7 حالة تعد على أرض أملاك دولة جاءت بواقع حالة بمركز مغاغة ، و4 حالات بمركز مطاى، وحالتين بمركز بنى مزار، إلى جانب إزالة 120 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمراكز أبوقرقاص والمنيا ومطاى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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