مصرع مزارع بطلق ناري في المنيا

لقى مزارع مصرعه متأثرًا بطلق ناري أخذا بالثأر في إحدى قرى مركز المنيا في تجدد خلافات ثأرية قديمة بين عائلتين تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وفرضت قوات الأمن سيطرتها على القرية لعودة الهدوء والامن بالقرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بمقتل مزارع بطلق ناري بإحدى قرى مركز المنيا بسبب تجدد خلافات ثأرية قديمه بين عائلتين بالقرية.

وكشفت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائي مقتل أ- أ 50 سنة مزارع متأثرا بطلق ناري على خلفية وجود صراع ثأري بين العائلتين بسبب مقتل أحد الأفراد بالخطأ خلال حفل عرس بمحافظة الإسكندرية قبل عام وتم التصالح والتراضي بين العائلتين ولكن تجددت الصراعات منذ فترة وتم القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنياََ على القرية عقب تجدد الخلافات لعودة الهدوء والحياة الي طبيعتها داخل القرية.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة استكمال التحريات عن الواقعة. والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.