اتحاد الصناعات : البيروقراطية تعرقل الاستثمار

أكد الدكتور محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، أن الوصول لحلول سريعة للأزمة الحالية لابد أن يكون هناك بعض من المكاشفة والمصارحة، موضحًا أن البنية التحتية من الموانئ والطرق وتوفير الطاقة كان لابد أن يكون هناك بناء على هذا التطور لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح "البهي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن اتحاد الصناعات هو جهة من الهيئات الاستشارية وليسوا أصحاب قرار والجهة التنفيذية هي الحكومة، منوهًا بأن البيروقراطية تعرقل الاستثمار ولابد أن نقف عند أسباب أن المستثمر يذهب للدول المنافسة.

وتابع: لدينا خبراء في كل الجهات ويقدمون الروشتة للحكومة لتحقيق الإنجاز، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات ليس معني بتطبيق سياسات أو وضع قوانين، وأننا نحتاج الفترة المقبلة في إسراع الخطوات، معقبًا: "نحترم جميع المسئولين ولكن نحاكم أفعالهم ونرصد تقصيرهم"، وأشار إلى أن المصانع أبقت على العمال ولكن من الممكن أن تصل إلى مرحلة من الإغلاق ولابد من إسراع الوصول للحلول.