نحتاج توفير نقد أجنبي.. أستاذ تمويل: لو فتحنا درج كل واحد هنلاقي دولار

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار على قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % في آخر اجتماع له.

وقال هشام إبراهيم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قرار البنك المركزي كان متوقعا".

وأضاف:" أصبحنا على بعد أيام من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض".

وتابع " اضطراب سوق الصرف يؤدي إلى اضطرابات في سوق الغذاء والذهب وغيرها من الأسواق".

واكمل هشام إبراهيم :" نحتاج إلى توفر نقد اجنبي من أجل إحداث حالة من الاتزان في سعر الصرف داخل الاقتصاد المصري "، مضيفا:" هناك دولارات في البيوت ولو فتحنا درج كل واحد هنلاقي دولار ودهب ".