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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلد أوروبي يعيش سكانه 100 عام بصحة جيدة .. ماذا يأكلون؟

جزيرة
جزيرة

تعد جزيرة سردينيا بإيطاليا واحدة من «المناطق الزرقاء» الخمس في العالم، أو الأماكن في جميع أنحاء العالم حيث يعيش عدد كبير بشكل غير عادي من الأشخاص حتى عمر 100 عام أو أكثر.

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بالنسبة لهؤلاء كبار السن النابضين بالحياة في سردينيا، فإن ما يأكلونه يلعب دوراً مهماً في طول العمر. لكنك لا تحتاج إلى العيش في إيطاليا للحصول على هذه الفوائد الصحية وإليك كيفية تناول الطعام مثل سردينيا لحياة أطول:

1. لحوم أقل... خضراوات أكثر
يتم استخدام اللحوم بشكل ضئيل، ويتم زراعة جزء كبير من الطعام في سردينيا محلياً، وهو خالٍ عموماً من المبيدات الحشرية أو الهرمونات أو الأصباغ أو السكريات.

وبحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي»، فإنهم يتناولون الخضار والسلطات وحساء الفاصوليا مع الشمر والفول والحمص والطماطم.

ويفضل سكان الجزيرة تناول منتجات حليب الماعز والأغنام، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد وجد أنها تخفض نسبة الكولسترول.

كما يتناولون خبزهم المسطح المميز (كارتا دي ميوزيكا)، المصنوع من حبوب التريكوم الكاملة عالية البروتين ومنخفضة الغلوتين، وهو المكون الرئيسي في المعكرونة الإيطالية.

 

2. قم بزراعة بعض طعامك
يحب سكان سردينيا البحث عن الهليون (الاسبراجوس) البري، والخضر البرية، والتوت، والفطر. لا تفعل ذلك بنفسك دون التدريب المناسب، وإلا فقد تتعرض لخطر تناول شيء سام.

3. تناول طعاماً أقل من خارج المنزل
يفضل سكان جزيرة سردينيا الطبخ بأنفسهم، وينصح التقرير أن تحاول الحصول على الوقت الكافي للاستمتاع بأصوات تقطيع البصل، وفرم الثوم، وسحق الطماطم الطازجة للحصول على الصلصة اللذيذة.

العالم عام

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