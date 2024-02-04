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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

صدى البلد

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا جديدة لها من إحدى السهرات في باريس، مرسلة قبلاتها للجمهور.

وظهرت هيفاء وهبي بفستان قصير بتنورة منتفخة ورقبة عالية من تصميم العلامة التجارية PACO RABANNE، يصل سعره إلى 1555 دولارا، أي ما يقترب من 50 ألف جنيه، ونسقته مع حقيبة صغيرة بطراز Bucket Bag من العلامة التجارية Rabanne أيضا، يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه.

 

ونسقت الإطلالة على حذاء برقبة عالية جلدي أسود اللون مرصع بالأحجار عند الأصابع المدببة، من تصميم ALEXANDRE VAUTHIER، يصل سعره إلى 1065 يورو، أي ما يعادل 35 ألف جنيه مصري.

 

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