الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ مبادرة «يوم الخير»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مبادرة «يوم الخير» بمركز شباب القرنة ومركز شباب الأقالتة، لتوزيع الملابس الشتوية والبطاطين على المستحقين، وذلك بالمجان من خلال المعارض المجهزة بمراكز الشباب و الوصول للأسر الأكثر احتياجًا وفقاً للبيانات المدرجة بكل مركز شباب.



وصرح صلاح شوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب على مستوى الإدارة، بدأت في عملية الإعداد والتجهيز لتنفيذ تلك المبادرة وذلك بالتنسيق مع مراكز شباب ادارة القرنة.

وأشار إلى أنّ المبادرة تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

يذكر أنّ مبادرة «يوم الخير» يتم من خلالها تجميع الملابس وفرزها وكيها وتكيسها، ويعقبها المرحلة الثانية ويتم فيها التوزيع وينقسم التوزيع داخل مراكز الشباب بمشاركة أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب .

يأتي ذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و احمد فراج مدير ادارة شباب القرنة و نيفين عبدالمسيح مسئول اندية الفتاة والمرأة وفريق عمل ادارة شباب القرنة وفريق عمل مركز شباب الاقالتة ومركز شباب المريس