نادر السيد: عبدالله السعيد إضافة قوية للزمالك.. وفيتوريا يتحمل مسئولية خروج المنتخب

أكد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد لاعب مهم جدا وإضافة قوية للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك ينظر إلى مصلحة النادي وليس لمصالح شخصية، والصفقات ستفيد النادي من الناحية الفنية والفريق ستيغير شكله في الفترة المقبلة".

وعن منتخب مصر: "فيتوريا لم يوفق في اختياراته للاعبين قبل انطلاق البطولة، ولا أجد مبررا لحملة الهجوم الذي يتعرض له حازم إمام، ولم أقتنع فيما فعله محمد أبو جبل في طريقة تصديه لركلات الترجيح".