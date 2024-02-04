عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: عبدالله السعيد إضافة قوية للزمالك.. وفيتوريا يتحمل مسئولية خروج المنتخب

صدى البلد

أكد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، أن عبد الله السعيد لاعب مهم جدا وإضافة قوية للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: "مجلس الزمالك ينظر إلى مصلحة النادي وليس لمصالح شخصية، والصفقات ستفيد النادي من الناحية الفنية والفريق ستيغير شكله في الفترة المقبلة".

وعن منتخب مصر: "فيتوريا لم يوفق في اختياراته للاعبين قبل انطلاق البطولة، ولا أجد مبررا لحملة الهجوم الذي يتعرض له حازم إمام، ولم أقتنع فيما فعله محمد أبو جبل في طريقة تصديه لركلات الترجيح".

الزمالك السيد عبد الله برنامج زملكاوى حازم امام عبد الله السعيد سيد عبد الله محمد أبو جبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

ترشيحاتنا

دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

تعرف على أسعار الذهب اليوم.. وهذه هي قيمة عيار 21

التدخين وتلوث الهواء أبرزها.. 5 أسباب تزيد الإصابة بمرض السرطان| تعرف عليها

طارق سليمان: الرطوبة ساهمت في زيادة إصابات لاعبي منتخب مصر

«الوزراء» يستعرض مجالات استخدام تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس وأبرز المزايا

القيعي: سنبحث عن حارس مرمى حتى آخر لحظة في القيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من مرض تصاب به النساء بعد الظهر

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

فيديو

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ