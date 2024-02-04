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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب العدل: المرحلة الثانية للحوار الوطني تأكيد لمسار ديمقراطي حقيقي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن الحزب يؤمن بأن الحوار الوطني هو الطريق الأمثل لتغيير الواقع الذى نعيشه، سواء الاجتماعى أو الاقتصادي أو السياسي، ونتمنى أن نشهد تفعيل كافة توصيات المرحلة الأولى للحوار خلال الأيام الجارية وخروجها جميعا لحيز التنفيذ.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل، ان دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني وخاصة الملف الاقتصادي، والذى يعد أهم المحاور الآنية؛ نظرا لما يمر به العالم من تحديات اقتصادية كبيرة وتعانى منها مصر، تؤكد اننا نسير بخطى واضحة فى تطوير المسار الديمقراطى للبلاد.

ونأمل أن تكون مخرجات الحوار هى إحدى الروافد المعبرة عن الشعب ورغباته وحلول من يمثلون نبضه الحقيقي القابل للتطبيق للخروج من الأزمة.

وأكد الشناوى أنه لابد أن يشعر المواطن بتغيير حقيقي يمس حياته بشكل مباشر، حتى نتلمس جميعا جدوى الحوار، وسنعمل جميعا ( كاحزاب وممثلين للمجتمع المدنى ) على ذلك، وعلى ممثلي جهات النظام بذل كافة الجهود لتحقيق ذلك، وفق المساحات المشتركة التى نعمل خلالها لتحقيق صالح الوطن، فى غد يليق بمصر والمصريين.

الحوار الوطني الحوار حزب العدل مجلس أمناء الحوار الوطني معتز الشناوي

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