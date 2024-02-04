عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب بشركة النيل الاستهلاكية وآخرين.. الخميس

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، أولي جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" و12 موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ يوم الخميس المقبل.

هنفرش بضاعتنا وهنبيع .. جناية علنية في المرج

مدريتش بنفسي بعد الكلمة دي .. جريمة سواق توك توك في أوسيم

أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.

 وجاء في الإحالة قيام الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

موضوعات متعلقة

هنفرش بضاعتنا وهنبيع .. جناية علنية في المرج

مدريتش بنفسي بعد الكلمة دي .. جريمة سواق توك توك في أوسيم

قرار عاجل ضد مستريح التطبيقات الإلكترونية في القاهرة

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

تجار الذهب في ورطة .. ومفاجأة سعيدة للمصريين

نزيف دموي| تفاصيل واقعة إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيق زوجها بالمعصرة

60 لفة آيس وهيروين | تفاصيل المؤبد لديلر البساتين

تفاصيل خطف شخصين على يد عاطلين في البساتين

ترشيحاتنا

وزير خارجية فرنسا: نرفض تهجير سكان غزة والوضع مأساوي والاحتياجات ملحة

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

بطاقتك في دقائق.. نشر 4 سيارات «أحوال إكسبريس» بالقاهرة والجيزة| صور

نرفض التهجير وحل الدولتين الأهم| شكري: مصر تسعى لتجنب التصعيد في المنطقة

الزراعة: تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عن طريق زيادة الصادرات الزراعية

القصير يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

الحزن يسيطر على تارا عماد في جنازة والدتها .. ونجوم الفن يدعمونها

بعد صورها الجريئة.. إطلالات نادين الراسي المثيرة للجدل.. شاهد

يسرا وأحمد داود وسلمى أبوضيف يشاركون في تشييع جنازة والدة تارا عماد

فيديو

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ