رئيس الشيوخ: دور المجلس إزالة أي عقبات تشريعية أمام القطاع الزراعي

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن دور المجلس إزالة أي عقبات تشريعية أمام الملفات التي تتعلق بالقطاع الزراعي، بما في ذلك زيادة الصادرات الزراعية للخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية، بحضور وزير الزراعة، السيد القصير.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: على جميع الأعضاء تقديم أي مقترحات من شأنها الوصول لحلول لكافة المشكلات، بما يوفر المجهود على الأجهزة التنفيذية.