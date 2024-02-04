رسميا.. الأهلي يضم الزنفلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء.

وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

وتأكد غياب محمد الشناوي عن الأهلي لمدة ثلاثة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومنثم العودة لمباريات فريقه، وكان محمد الشناوي قد تعرض لإصابة قوية فى الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والرأس الأخضر، ضمن الجولةالثالثة من المجموعة الثانية من مباريات أمم أفريقيا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبعد التعرض لهذه الإصابة جرى تنسيق بين المنتخب الوطني وبين النادي الأهلي ليتم الاستقرار على توجه محمد الشناوي إلى ألمانيا لتلقىالعلاج.